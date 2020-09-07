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Понедельник, 7 сентября 2020, 08:51 мск

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Стали известны имена 34 владельцев кипрских «золотых паспортов»

Фото: Pixabay

Газета Politis опубликовала список лиц, которые получили так называемые «золотые паспорта». Гражданство Кипра выдавали в обмен на инвестиции в период с 2008-го по 2012 годы.

В список попали граждане России, Украины и Сирии. В перечне присутствуют следующие россияне: первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, предправления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский, бывший сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, владелец торговой сети «Spar» и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, а также член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов.

Кроме того, по данным издания, «золотой паспорт» получили Игорь Макаров – президент международной группы компаний «Арети», Александр Фролов – совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz, Игорь Кесаев – владелец и президент группы компаний «Меркурий», Алексей Матвеев и Александр Муранов – заместители председателя правления Газпромбанка, вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана Людмила, Татьяна Корсакова – учредитель благотворительного фонда «Добросердие», владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, бизнесмен Ян Абрамов и финансист Владимир Столяренко.

В списке также оказались украинские бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.

Как сообщал «Новый День», осенью прошлого года власти Кипра заявили, что лишат «золотых паспортов» 26 человек, среди которых девять россиян. О том, что инвесторы, получившие гражданство по ошибке, могут быть его лишены, заявлял президент Кипра Никос Анастасиадис.

Никосия, Зоя Осколкова

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