Депортированных из Таиланда Лесли и Рыбку задержали в Москве

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда. В МВД сообщили, что их и еще двоих фигурантов обвиняют по ч. 2 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в незаконное занятие проституцией».

По словам гражданской супруги Лесли Кристины Шереметьевой, правоохранители сопроводили депортированных к паспортному контролю, после чего увели в отдельную комнату. Там назвали имена Кириллова, Вашукевич, а также Андрея Жежко и Марии Жаркова. Всех четверых увезли в отделение полиции, сообщает РИА «Новости».

Видео задержания Насти Рыбки опубликовал телеканал РЕН ТВ. Анастасия говорила, что не хочет никуда ехать, пока несколько мужчин пытались усадить ее в инвалидное кресло.

В московском главке МВД подтвердили, что четыре человека, в том числе Вашукевич и Кириллов задержаны по обвинению в вовлечении в занятие проституцией. Максимальная санкция ч. 2 ст. 240 УК РФ – шесть лет лишения свободы.

Как ранее сообщал «Новый День», десять граждан России и Белоруссии, в том числе Рыбка и Лесли, были арестованы 26 февраля в Паттайе по обвинению в нелегальной трудовой деятельности. Россияне проводили секс-тренинг в одном из отелей. Позже двоих отпустили, заставив уплатить штрафы. Другим предъявили более серьезные обвинения, а именно, в организации преступного сообщества, в сговоре для совершения преступления и организации предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц в составе ОПГ. Спустя девять месяцев фигуранты признали вину и были приговорены к условному сроку. 17 января 2019 года их депортировали из Таиланда в Россию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

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