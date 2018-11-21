Секс-тренеры Рыбка и Лесли отказались от услуг адвоката и переводчика

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), которых задержали в Таиланде по обвинению в организации незаконного секс-тренинга, решили отказаться от услуг адвоката, а также сменить переводчика. По словам обвиняемых, защитник не мог донести до судьи их аргументы, и теперь они будут сами озвучивать свою позицию на слушаниях.

14 ноября в Паттайе состоялось так называемое «техническое» судебное заседание по делу Рыбки и Лесли. Суд рассмотрел ходатайства обвиняемых о полном отказе от адвокатов, пишет «Лайф» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Личные отношения между ответчиками недостаточно гладкие, поэтому ответчики не могут достичь согласия между собой, а посему не могут и выработать общую стратегию защиты, – сообщил один из участников процесса. – По этой причине необходимо, чтобы каждый защищал только сам себя, без оглядки на всех остальных ответчиков. Однако ранее это было невозможно в связи с тем, что все восемь ответчиков имели общего адвоката, который представлял их всех одновременно».

Кроме того, одновременно они отказались от доселе бессменного переводчика по имени Вилли. По их мнению, из-за того что он искажал смысл переводимых фраз, у судьи сложилось неправильное впечатление об аргументах защиты.

Как ранее сообщал «Новый День», десять граждан России и Белоруссии, в том числе Рыбка и Лесли, были арестованы 26 февраля в курортной Паттайе по обвинению в нелегальной трудовой деятельности. Россияне проводили секс-тренинг в одном из отелей. Позже двоих отпустили, заставив уплатить штрафы. Другим предъявили более серьезные обвинения, а именно, в организации преступного сообщества, в сговоре для совершения преступления и организации предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц в составе ОПГ. Обвиняемые заявили, что своей вины не признают, и будут настаивать на этом в суде.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

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