«Я не участвовала ни в каких оргиях»: Рыбка и Лесли не признаются в организации «секс-тренинга»

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли), задержанные в Таиланде за организацию незаконного секс-тренинга, заявили, что своей вины не признают, и будут настаивать на этом в суде.

По словам Алекса Лесли, мероприятие в одном из тайских отелей, в котором они принимали участие, было обычным тренингом, и не предполагало какого-либо нарушения законодательства, передает РИА «Новости».

«Я не участвовала ни в каких оргиях, когда я была здесь, во время семинара, по ночам я спокойно спала в своем номере в гостинице», – сообщила суду Настя Рыбка.

Остальные участники тренинга также заявили, что были лишь слушателями, и в организации семинара не участвовали. Более того, они подчеркивают, что оплатили участие в мероприятии и не подозревали о его незаконности.

Как ранее сообщал «Новый День», десять граждан России и Белоруссии, в том числе Рыбка и Лесли, были арестованы 26 февраля в курортной Паттайе по обвинению в нелегальной трудовой деятельности. Россияне проводили секс-тренинг в одном из отелей. Позже двоих отпустили, заставив уплатить штрафы. Другим предъявили более серьезные обвинения, а именно, в организации преступного сообщества, в сговоре для совершения преступления и организации предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц в составе ОПГ.

В настоящее время защита и обвинение уточняют списки свидетелей, этот процесс должен завершиться 27 августа во время технического заседания. Затем будет назначена дата слушаний для рассмотрения дела по существу.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 17.08.18

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