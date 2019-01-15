Секс-тренеров Рыбку и Лесли суд Таиланда приговорил к условному сроку

В Таиланде прошли окончательные слушания по делу об организации незаконного секс-тренинга. Обвиняемых Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) приговорили к условному сроку.

Фигурантами по этому делу выступали восемь человек. Суд признал их виновными и приговорил к условному сроку и фактическому заключению. Так как все обвиняемые провели более девяти месяцев в тайской тюрьме, это время было учтено. Таким образом, Лесли и Рыбка в скором времени будут депортированы на родину.

Отмечается, что все фигуранты признали себя виновными.

Как ранее сообщал «Новый День», десять граждан России и Белоруссии, в том числе Рыбка и Лесли, были арестованы 26 февраля в курортной Паттайе по обвинению в нелегальной трудовой деятельности. Россияне проводили секс-тренинг в одном из отелей. Позже двоих отпустили, заставив уплатить штрафы. Другим предъявили более серьезные обвинения, а именно, в организации преступного сообщества, в сговоре для совершения преступления и организации предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц в составе ОПГ.

Паттайя, Служба информации РИА «Новый День»

Паттайя. Другие новости 10.01.19

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