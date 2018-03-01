Власти Таиланда предъявили новое обвинение секс-тренерам из России

Россияне, задержанные в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга, не только нарушили трудовое законодательство, но и опозорили королевство. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции Таиланда Критсана Паттханачарен.

«В данном случае иностранные граждане не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Они должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения», – цитирует представителя тайской полиции РИА «Новости». Ранее стало известно, что задержанных перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке.

«Полиция проводит сейчас по всему Таиланду мероприятия по подавлению международной преступности и задержанию иностранцев, нарушающих таиландское законодательство или совершающих визовые нарушения», – пояснил Паттханачарен.

Десять граждан России были арестованы 26 февраля в курортной Паттайе по обвинению в нелегальной трудовой деятельности. Россияне проводили секс-тренинг в одном из отелей. Среди арестованных известный секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его соратница Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич). Ранее в консульском отделе посольства РФ в Таиланде сообщили, что россиянам грозит штраф и депортация.

Кириллов и Вашукевич обратились к властям США с просьбой о предоставлении политического убежища, передает RT. Они заявили, что готовы предоставить Вашингтону сведения о «вмешательстве» России в американские выборы.

«В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», – говорится в письме Лесли, направленном в консульство США.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Таиланд каким-либо образом связан с задержанием тайской полицией россиян.

Бангкок, Службы информации РИА «Новый День»

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