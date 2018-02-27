Полиция Таиланда отказалась отпустить под залог российских секс-тренеров

Правоохранители Паттайи отказали в залоге россиянам, задержанным за проведение нелегального секс-тренинга. Суд по этому делу состоится сегодня, на заседании российским гражданам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

«Начальник городского отдела полиции, от которого зависело решение о полицейском залоге, отказал им. Теперь вопрос о залоге может решить только суд, и при этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных судом лиц, в отношении которых проводится следствие», – рассказал источник в тайских правоохранительных органах РИА «Новости».

По словам собеседника издания, россияне могут рассчитывать на то, что суд назначит залог, однако его сумма будет значительно выше. Кроме того, нарушившие закон должны будут являться в суд каждые 12 дней для продления залога.

Напомним, 26 февраля в курортной Паттайе были задержаны десять граждан России по обвинению в нелегальной трудовой деятельности. Россияне проводили секс-тренинг в одном из отелей. Отмечается, что среди арестованных известный секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его соратница Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич). Ранее в консульском отделе посольства РФ в Таиланде сообщили, что россиянам грозит штраф и депортация.

Паттайя, Служба информации РИА «Новый День»

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