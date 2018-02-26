В Таиланде за незаконный секс-тренинг арестовали россиян

В курортной Паттайе задержаны десять граждан России, которых обвиняют в нелегальной трудовой деятельности. Россияне проводили секс-тренинг в одном из отелей. Теперь им грозит штраф и депортация из страны.

Как пишет газета The Nation, полицейские провели рейд в минувшее воскресенье. Правоохранители обнаружили более 43 российских туристов. Известно, что взнос за право участвовать в секс-тренинге составил 20 тысяч батов (около 625 долларов).

Стражи порядка допросили участников тренинга и отпустили. В участке остались десять россиян, которых считают организаторами мероприятия.

Одного из задержанных обвиняют в нарушении миграционного законодательства страны, трое и вовсе незаконно проникли на территорию Таиланда, остальным грозит штраф и депортация за трудовую деятельность, осуществляемую без оформления разрешения на работу.

Паттайя, Служба информации РИА «Новый День»

Паттайя. Другие новости 25.02.18

«Победа» на 9 часов задерживает рейс Екатеринбург – Москва (СКРИН). / Туроператоров призвали прекратить продажу путевок с перелетами Azur air после 19 марта. / В Мюнхене задержали футбольного хулигана из России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»