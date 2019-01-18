Bloomberg: с начала года Дерипаска заработал 700 млн долларов

Агентство Bloomberg оценило состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски. По подсчетам аналитиков, миллиардер сумел прирастить свои капиталы на 679 млн долларов за неполных три недели 2019 года.

Увеличению состояния олигарха способствовали санкции, введенные Минфином США. В частности, Дерипаска заявил, что снизил свою долю в En+ до менее 50%, такого было условие снятия ограничений. После этих слов стоимость бумаг компании на Московской бирже выросла до 545 рублей, в общей сложности котировки выросли на 19% с начала года.

Впрочем, пока эти доходы остаются формальными, так как бизнесмен не сможет воспользоваться данными средствами. «Дерипаска не может получать дивидендов. Он также не может продавать доли в своих компаниях без разрешения Минфина [США]. Даже если ему удастся продать, из-за персональных санкций ему еще придется побороться за то, чтобы получить доступ к любым доходам», – отмечает Bloomberg.

Таким образом, общее состояние миллиардера на январь 2019 года эксперты оценивают в 3,5 млрд долларов. Однако Дерипаска пока компенсировал лишь малую часть потерь 2018 года, когда его капиталы уменьшились на 5,8 млрд долларов из-за введенных санкций. Олигарху еще не удалось вернуться в топ-500 Bloomberg Billionaires Index.

Напомним, Минфин США ввел санкции против российских компаний и топ-менеджеров в апреле 2018 года. В «черный список» попали 14 организаций из России, в том числе и «Базовый элемент», En+ и «Русал» Олега Дерипаски. Ограничения включали в себя различные экономические запреты на финансирование и сотрудничество, а также заморозку активов в американских банках.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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