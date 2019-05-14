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Четверг, 16 мая 2019, 15:34 мск

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«Спор окончен миром»: Дерипаска передумал судиться с Зюгановым

Фото: Reuters

Известный бизнесмен Олег Дерипаска и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заключили мировое соглашение в рамках разбирательства по иску предпринимателя о защите чести и достоинства, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей обоих сторон.

«Спор окончен миром», – заявил представитель Дерипаски на заседании Тверского суда Москвы. Адвокат лидера КПРФ Дмитрий Аграновский подтвердил эту информацию. «Мы со всем согласны, все подписали», – уточнил юрист.

Сообщается, что с инициативой о заключении мирового соглашения выступили юристы Дерипаски 8 мая. По словам Аграновского, ответчик доволен соглашением, поскольку оно не накладывает на него никаких обязательств.

Как сообщал «Новый День», поводом для судебного иска стало заявление Зюганова на заседании Государственной Думы 9 января о том, что основанный Дерипаской бизнес – это «афера и преступление». Предприниматель посчитал, что это высказывание оскорбляет достоинство и является попыткой нанести ему и сотрудникам компании «РусАл» репутационный ущерб, который был оценен в 1 млн рублей.

После подачи иска Зюганов заявил, что готов к судебному разбирательству, и отметил, что будет настаивать на создании комиссии по расследованию деятельности бизнесмена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, Дерипаска Олег, Зюганов Геннадий, Русал,

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