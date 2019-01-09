Аферы, вероломство и «наглый либеральный реванш». Зюганов назвал самые страшные для России события 2018 года

Самым вероломным и циничным событием 2018 года главный коммунист России Геннадий Зюганов назвал принятую Госдумой пенсионную реформу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем выступлении в первый рабочий день весенней сессии в нижней палате парламента политик огласил составленный «красными» рейтинг основных вех прошедшего года.

«Самая вероломная и циничная – пенсионная реформа, – заявил он. – И самое удивительное в том, что – обратитесь к своим избирателям – за январь месяц никто не получает тысячу рублей в качестве повышения пенсии. Ведь всем обещали минимум тысячу рублей. А в итоге кому 400 рублей, кому 0 500, кому – с хвостиком. Даже в этом правительство обмануло наших трудящихся».

План по переезду знаменитого уральского «Ельцин-центра» в Москву лидер КПРФ назвал «самым угрожающим и наглым либеральным реваншем». «Попытку перетащить ельцинский центр в Москву мы бойкотировали, и уверяю вас, мы не пустим их сюда, – заверил Зюганов. – Но либеральная свора, которая душила страну в 90-е годы, отмобилизовалась и сегодня пошла в атаку, прежде всего, в СМИ и финансово-экономической деятельности».

Самым преступным и предательским главный коммунист России назвал «раскол православия на Украине». «Это будет кровоточить многие годы, поэтому еще раз настаиваю на том, чтобы мы дружно и энергично провели необходимые мероприятия», – заявил он, пояснив, что 18 января КПРФ инициировала в Ростове торжественные мероприятия в честь 365-летия Переяславской Рады.

Самой крупной аферой Зюганов назвал «алюминиевый бизнес Дерипаски». «Сначала заводы украли у граждан, а теперь отдали их в подчинение англо-саксам. Это вообще сумасшедший дом! Мы должны расследовать это преступление, потому что это преступление против стратегической политики нашей страны и всей национальной безопасности».

Самой вызывающей наживой, по мнению лидера КПРФ, стало то, что «три главных олигарха хапнули за один год 840 млрд рублей – больше, чем надо денег на все президентское послание в области образования и науки».

Определил Зюганов и место тех, кто согласен с передачей Японии Курильских островов. Сторонников этой идеи он назвал «законченными мерзавцами, которые рушат всю политику Путину». «Сейчас мы должны все проявить волю и характер, это вопрос принципа», – заявил лидер КПРФ.

В заключение лидер коммунистов заявил, что КПРФ услышала призыв президента РФ Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла о консолидации и солидарности, и готова бороться за это в новом году. Вместе с тем, с обидой указал он, хотелось бы, чтобы и «Единая Россия» прислушалась к коммунистам. «Я десять раз здесь выступал по некоторым вопросам, вы даже это не зафиксировали в своих планах», – сказал Зюганов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.01.19

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