Миллиардер Дерипаска обиделся на Зюганова: требует миллион через суд

Основатель «Русала» Олег Дерипаска направил в суд иск о взыскании с лидера КПРФ Геннадия Зюганова миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Как сообщил представитель миллиардера, поводом для разбирательства стало заявление главного коммуниста России 9 января, когда с трибуны Госдумы Зюганов назвал бизнес Дерипаски «аферой и преступлением».

Как сообщал «Новый День», лидер КПРФ в своем выступлении на первом после новогодних праздников заседании Госдумы назвал в числе главных итогов 2018 года для России ситуацию с «алюминиевым бизнесом Дерипаски», который попал под санкции США и сейчас претендует на господдержку в России. «Сначала заводы украли у граждан, а теперь отдали их в подчинение англо-саксам. Это вообще сумасшедший дом! Мы должны расследовать это преступление, потому что это преступление против стратегической политики нашей страны и всей национальной безопасности», – заявил тогда Зюганов.

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к её созданию и развитию», – пояснил представитель Дерипаски, слова которого цитирует «Прайм».

Он также обратил внимание, что «Русал» является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, компания была основана в 2000 году в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий. «Её основатель не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных. За 20 лет работы «Русал» стал ключевым игроком глобального алюминиевого рынка, обеспечивает 100 тысяч рабочих мест и является одной из самых социально ответственных компаний в стране», – подчеркнул представитель миллиардера.

«Высказывание Геннадия Зюганова о причастности Олега Дерипаски к «афере» мы считаем оскорбительным и недопустимым, и будем отстаивать свою позицию в правовом поле. В Тверской районный суд Москвы был направлен иск о взыскании с Геннадия Зюганова компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей», – уточнил он.

В исковом заявлении Дерипаски, которое цитирует РБК, указывается, что заявление политика, которое «носит оскорбительный характер», было опубликовано на его официальных страницах в соцсетях, а затем «было подхвачено» новостными ресурсами.

«Высказывание <...> представляет собой голословное обвинение Олега Владимировича Дерипаска в совершении преступлений, – поясняется в иске. – Несмотря на наличие у ответчика (Геннадия Зюганова) статуса депутата Госдумы, предполагающего соответствующий иммунитет, реализация им права на свободу слова и собственное мнение не должна приводить к голословным оскорблениям». В иске указывается, что лидер КПРФ упоминал бизнесмена в своем выступлении «исключительно для привлечения внимания публики» к самому себе.

Зюганов уже отреагировал на иск миллиардера. «Я судов не боюсь. Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся», – сказал лидер КПРФ в комментарии РБК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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