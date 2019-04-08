В Екатеринбурге комсомольцы выйдут защищать Зюганова от Дерипаски к «храму капиталистов»

В Екатеринбурге комсомольцы и коммунисты выйдут на пикет в защиту Геннадия Зюганова – на него подал в суд Олег Дерипаска. Свою акцию протеста «красные» проведут около Ельцин-центра.

О проведении пикета в поддержку Зюганова против Дерипаски сообщил на своей странице в фейсбуке первый секретарь Свердловского обкома ЛКСМ РФ Денис Курочкин. «Цель пикетирования – в поддержку Зюганова Г.А. в судебном разбирательстве против Дерипаски О.В., раздача агитационного материала. Предполагаемое количество участников пикета – до 10 человек», – указано в заявке. Пикет пройдет 11 апреля у Ельцин-центра с 17 до 19 часов.

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» уточнил, что участие принимать в акции протеста будут коммунисты, комсомольцы и другие желающие. В заявке указано участие 10 человек ради упрощения согласования акции, но по факту прийти может больше.

«Мы хотели провести пикет у завода Дерипаски, но в Свердловской области они находятся в Краснотурьинске, Каменске-Уральском, в Екатеринбурге нет. Решили выйти к Ельцин-центру, потому что он является оплотом олигархии, в каком-то смысле храмом крупных капиталистов», – объяснил Курочкин выбор площадки.

Олег Дерипаска подал иск о взыскании с Зюганова 1 миллиона рублей. Поводом для разбирательства стало заявление главного коммуниста России 9 января, когда с трибуны Госдумы Зюганов назвал бизнес Дерипаски «аферой и преступлением». «Сначала заводы украли у граждан, а теперь отдали их в подчинение англосаксам. Это вообще сумасшедший дом! Мы должны расследовать это преступление, потому что это преступление против стратегической политики нашей страны и всей национальной безопасности», – заявил тогда Зюганов.

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», – пояснял представитель Дерипаски.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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