Вашингтон пожалел Дерипаску: олигарх получил отсрочку

Срок вступления в силу санкций против компаний Олега Дерипаски перенесен на месяц. Такое решение принял Минфин США в связи с сообщением En+ Group и «РусАла» об изменении в корпоративном управлении, которое может привести к сокращению в этих компаниях доли Дерипаски.

Сообщение OFAC (Office of Foreign Assets Control) о продлении лицензий для компаний российского олигарха до 12 декабря размещено сегодня на сайте Министерства финансов США. Ранее срок действия лицензий был определен до 12 ноября. Сейчас Минфин США изучает предложения компаний.

Как отмечает «Интерфакс», с момента предыдущего продления срока, в течение которого можно совершать бизнес-операции с российскими компаниями, прошло меньше месяца. В качестве причины En+ и «РусАл» тогда также называли существенное изменение в корпоративном управлении, которое потенциально может привести к смене контроля в компаниях. Речь идет о серьезном сокращении доли Дерипаски – с 70% до 45%.

В санкционный список США «РусАл» и En+ Group, контролируемые Олегом Дерипаской, попали в апреле этого года. Включение в список означает заморозку активов, запрет транзакций в США и в долларах. Контрагенты компаний во всем мире рискуют подпасть под вторичные санкции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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