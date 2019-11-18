Олег Дерипаска просит США снять с него санкции

Российский миллиардер Олег Дерипаска просит Минфин США снять с него экономические ограничения. Бизнесмен считает, что выполнил все условия, чтобы не находиться в «черном списке».

Летом 2019 года Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США прошение об отмене санкций «в административном порядке». В документе бизнесмен указал, что у него есть две причины для подобной просьбы.

Дело в том, что ходатайствовать о снятии ограничений гражданин имеет право, если имело место «положительное изменение поведения», причина введения санкций потеряла актуальность, или обнаружена фактическая ошибка OFAC.

В прошении Дерипаска указывает, что выполнил два условия. Первое: владение им компанией «ЕвроСибЭнерго» потеряло актуальность, после того как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго». В январе 2019 года OFAC вывело из санкционного списка компании En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго». Второе: внесение миллиардера в санкционный список на основании указа № 13662 было ошибочным, поскольку «ЕвроСибЭнерго» работает не в «энергетическом» секторе (energy, то есть нефтегазовом), а в секторе генерации электроэнергии (power).

Кроме того, адвокаты бизнесмена настаивают на том, что Дерипаска не действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина»). Именно эта формулировка использовалась в указе бывшего президента США Барака Обамы о введении санкций. «Дерипаска преследовал собственные коммерческие интересы безотносительно того, пересекались ли они с предполагаемыми проектами Владимира Путина», – отмечается в документе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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