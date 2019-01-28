США сняли санкции с компаний Дерипаски, но не с самого олигарха

Минфин США исключил из «черного списка» компании российского бизнесмена Олега Дерипаски En+, «РусАла» и «Евросибэнерго». Снятие ограничений стоило олигарху акционерного и корпоративного контроля в компаниях. При этом с сам миллиардер останется под действием санкций.

Решение об исключении En+, «РусАл» и «Евросибэнерго» из санкционного списка принимало подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, передает «Интерфакс». Отмечается, что ограничения были сняты за день до полномасштабного вступления в силу.

В En+ пояснили, что в рамках сделки по обмену доли в «РусАле» в размере 8,75% 10,55% переходят к швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore. Соглашение об этом было достигнуто давно, но из-за введенных в апреле прошлого года санкций против «РусАла» сделка была заморожена. Передача пакета акций будет проходить в два этапа: сразу после снятия ограничений Glencore перейдет около 2%, остальные 6,75% – через год. Такой порядок был принят из-за «некоторых регуляторных требований».

Кроме того, ВТБ получает в собственность акции En+, находившиеся в залоге госбанка. Предположительно, эта доля составляет около 24%. Как говорил зампред ВТБ Юрий Соловьев на форуме в Давосе, никакого списания долга или зачета не происходит, акционер как был должен группе ВТБ, так и остается.

«Происходят определенные сложные юридические и технологические изменения в структуре долга, но долг не прощается, он абсолютно весь остается, просто его формат со стороны финансовых технологий и юридических аспектов несколько изменяется для того, чтобы состоялась передача акций и фактический выход из-под санкций самой компании», – отмечал Соловьев

Также часть своего пакета в En+ Дерипаска передает благотворительному фонду «Вольное дело». Точная доля не называется, по данным американских СМИ, речь идет о 3,22%.

Кардинальные изменения претерпит и совет директоров En+ Group. В частности, его пополнят не только зарубежные деятели бизнеса и политики, но и известные в России управленцы. Всего в новом совете En+ будет 12 человек, и лишь четверо из них будут представлять интересы крупнейшего акционера – Олега Дерипаски.

В итоге доля олигарха в компании снижется с 70% до 44,95%, однако голосовать бизнесмен сможет не более чем 35% акций. При этом сам Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении Минфина США.

Напомним, Минфин США ввел санкции против российских компаний и топ-менеджеров в апреле 2018 года. В «черный список» попали 14 организаций из России, в том числе и «Базовый элемент», En+ и «Русал» Олега Дерипаски. Ограничения включали в себя различные экономические запреты на финансирование и сотрудничество, а также заморозку активов в американских банках.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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