Дерипаска обрушился с критикой на ЦБ и российские суды. «Только тормозят экономику»

Рост экономики России сдерживают политика Центробанка и судебная система. Такое мнение высказал российский бизнесмен Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме.

По словам миллиардера, в РФ «фактически нет» независимой банковской системы. «Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках с государственным участием», – приводит слова Дерипаски Forbes. Что касается независимых банков, то их, полагает бизнесмен, «почему-то решили уничтожить».

Бизнесмен напомнил, что, создавая мегарегулятор в 2012 году, в правительстве РФ заявляли основной задачей ЦБ обеспечение экономического роста в стране, однако этого не было достигнуто. По словам Дерипаски, регулятор за прошедшие шесть лет только «консолидировал отрасль», что привело к росту процентных ставок. «Если в мире плата за передачу денег составляет 1-1,25%, то у нас – 6-6,5% при базовой ставке достаточно завышенной», – подчеркнул он. Миллиардер выступил за реформирование кредитно-денежной политики и структуры финансового рынка.

Дерипаска также раскритиковал российскую судебную систему, отметив, что качественная система имеет большое значение для улучшения экономики и инвестиционного климата. Бизнесмен напомнил, что из адвокатуры в судебное сообщество приходят лишь 2-3% от всего состава, а «60% судей формируются из состава помощников и фактически секретарей». Дерипаска считает, что эта «достаточно закрытая элитарная группа» неадекватно оценивает, что происходит в экономике, и выносит «неадекватные решения».

Бизнесмен полагает, что единственный способ обеспечить экономический рост страны – это инвестиции. По его словам, новые возможности страна может отыскать в низкоуглеродной энергетике. Дерипаска считает правильными развитие Сибири по примеру Дальнего Востока и приватизацию небольших компаний в энергетической сфере. По его мнению, кризисное состояние экономики должно подтолкнуть вопрос приватизации. «Нужно продать все, что не нужно государственным компаниям», чтобы избавиться от обузы, полагает миллиардер.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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