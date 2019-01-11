Минфин США грозит России усилением санкционного давления

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал продолжать проводить жесткую санкционную политику в отношении России. Об этом он сообщил на закрытом брифинге с членами Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмены сами обратились к Министерству финансов с просьбой разъяснить ситуацию с отменой санкций в отношении компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет газета The Hill.

«Нынешняя администрация [США] более жесткая по отношению к России и ввела больше санкций против РФ, чем прежние [администрации], и мы будем продолжать это делать», – подчеркнул Мнучин на брифинге. Глава американского Минфина добавил, что власти США сделают все возможное для создания «эффективных санкционных программ».

Впрочем, министру, похоже, не удалось убедить членов Палаты представителей в том, что санкционное давление на Россию сохранится в достаточном объеме. «Боюсь, что это вершина айсберга отмены режима санкций», – прокомментировал итоги заседания демократ Раджа Кришнамурти, добавив, что очень обеспокоен тем, что узнал от Мнучина.

Напомним, в декабре Белый дом анонсировал ослабление санкций в отношении предприятий Дерипаски – РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго». Ограничения были введены в апреле. Глава Минфина США напомнил, что если эти компании не будут соблюдать условия отмены санкций, то они «столкнутся с очень реальными и быстрыми последствиями, включая повторное введение ограничений».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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