Сближение Екатеринбурга и Челябинска может стать частью программы пространственного развития России

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил развернуть масштабную программу развития городов и населенных пунктов. В ближайшие шесть лет расходы на эти цели будут удвоены как минимум вдвое.

По словам Путина, крупные города должны стать опорой для развития всей России. Малые населенные пункты должны быть интегрированы в общее социальное пространство.

На Урале посыл президента был воспринят как сигнал для возможного сближения в будущем мегаполисов Екатеринбурга и Челябинска.

«Полагаю, что проекты агломераций, продвигаемые в Свердловской и Челябинской областях, являются проектами пространственного развития России. Сегодня они входят в проект «Уральское созвездие», в рамках которого предполагается строительство ВСМ Екатеринбург-Челябинск, в перспективе означающий сближение двух мегаполисов-столиц регионов, а также развитие территорий вокруг ВСМ. Концепции территориального развития, разрабатываемые в двух уральских областях, учитывают специфику муниципалитетов», – прокомментировал «Новому Дню» политолог Анатолий Гагарин.

Напомним, проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург» обсуждается уже несколько лет. В январе власти Челябинской области подали в правительство России проект концессионного соглашения, рассчитанного на 32-летний срок, по которому предполагается финансирование строительства магистрали как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов.

Согласно документу, предполагается создание новой двухпутной высокоскоростной магистрали протяженностью около 209 километров и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание 4 промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Баландино, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления УВСМ. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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