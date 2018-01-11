ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» может стать первой в России

Уральская ВСМ может стать первой высокоскоростной магистралью в России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в правительство России подано предложение о заключении концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург. Заявитель – хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» – предлагает привлечь инвестиции и реализовать проект вскладчину с государством.

Проект концессионного соглашения предполагает 32-летний срок, а периметр концессии включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали протяжённостью около 209 километров и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Баландино, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления УВСМ. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров.

Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут, включая остановки в аэропортах Баландино и Кольцово.

Также инфраструктура УВСМ позволит организовать транзитное движение скоростных поездов Нижний Тагил – Челябинск, Челябинск – Тюмень, а в перспективе реализации ВСМ «Евразия» запустить ночные высокоскоростные поезда Москва – Челябинск и Екатеринбург – Астана.

При этом, по мнению экспертов, ВСМ «Челябинск – Екатеринбург», строительство которой рассматривалось в третьей очереди создания высокоскоростной магистрали «Москва – Пекин», может оказаться первым построенным участком проекта. Так, осенью прошлого года РЖД не удалось договориться с правительством о бюджетных инвестициях в строительство ВСМ, и появилось решение строить дорогу Москва – Казань частями, начав с участка до Владимира, пишут «Ведомости». Но этот проект существенно дороже: если строительство ВСМ «Москва – Владимир» потребует 459,5 миллиарда рублей, то ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» обойдется в 360 миллиардов рублей. К тому же, из бюджета «Уральская скоростная магистраль» просит лишь половину: оставшиеся 180 миллиардов инвесторы готовы взять на себя, в том числе за счет привлечения кредитного финансирования. Это может склонить чашу весов в пользу уральского проекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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