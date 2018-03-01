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Четверг, 1 марта 2018, 22:23 мск

Екатеринбург

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«Автомобилист» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде плей-офф

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Югрой» из Ханты-Мансийска в заключительном матче регулярного сезона КХЛ. Екатеринбуржцы выиграли встречу со счетом 3:0, шайбы забили Анатолий Голышев, Илья Крикунов и Андрей Обидин.

Таким образом, «Автомобилист» набрал 95 очков и занял четвертую строчку в итоговой таблице Восточной конференции. Следом расположился магнитогорский «Металлург», и именно этот клуб станет соперником екатеринбуржцев в первом раунде плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Благодаря более высокому месту «Автомобилист» начнет серию на домашней арене, стартовый матч состоится 4 марта. Продажа билетов на плей-офф стартует завтра, 2 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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