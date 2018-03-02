Хозяева собак, загрызших девочку в Пальмино, заплатят ее семье два миллиона

Свердловский облсуд увеличил сумму компенсации, которую заплатят хозяева собак, загрызших маленькую девочку в Пальмино.

Как рассказал РИА «Новый День» адвокат Андрей Кацайлиди из бюро «Кацайлиди и партнеры», суд постановил, что каждый из двух виновных обязан выплатить семье погибшей девочки по одному миллиону рублей. По мнению адвоката, сумма для ответчиков посильная. В то же время срока для выплаты не существует: они могут расплатиться хоть завтра, хоть через сорок лет. Но, если появятся признаки затягивания исполнительного производства, возможно, приговор обжалуют еще раз.

Напомним, трагедия произошла в небольшой уральской деревне Пальмино 5 февраля 2017 года. В тот день бабушка с дедушкой отпустили внучку погулять с друзьями. Через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна. Ребята ненадолго ушли на репетицию в ДК, а когда вернулись, школьница была уже мертва. Дети позвали на помощь взрослых. Приехавший на вызов врач уже ничем не мог помочь ребенку, он только констатировал факт смерти – девочку загрызли собаки. Животные, по словам очевидцев, кружили неподалеку от трупа. Ни отчима ребенка, ни матери в Пальмино в день трагедии не было – мужчина уехал на заработки, женщина отправилась в роддом. О гибели Полины она узнала уже после того, как родила третьего ребенка, – кроме погибшей дочери у нее еще был старший сын.

29 декабря суд Тавды вынес приговор по этому резонансному делу. Владельцы собак – 43-летний Александр Фомин и 54-летний Эдуард Канифин – до последнего отрицали свою вину. Оба они приговорены к ограничению свободы сроком на полтора года. Согласно суду первой инстанции, каждый должен был выплатить семье погибшей Полины по 250 тысяч рублей. Теперь сумму увеличили вчетверо.

Екатеринбург, Пальмино, служба информации

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