Лемур, большая кошка, филин и пресмыкающееся: в зоопарке выбирают главную красотку года (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке за неделю до Международного женского дня выбирают Зоомисс-2018. В этом году на звание самой красивой жительницы зоопарка отобрано четверо претенденток.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, каждый год выдвигаются новые кандидатки – представительницы разных групп животных, от обезьян до лягушек. «Это сделано для привлечения внимания к тем питомцам зоопарка, с которыми жители города не так хорошо знакомы», – пояснили в зоопарке. Проголосовать можно на сайте зоопарка до 6 марта, 7 марта станет известно, кто стал победителем.

Ягуарунди Адель

Самке 3 года, отличается своенравным характером. Появилась в коллекции зоопарка в 2017 году, приехав вместе с самцом из Новосибирского зоопарка. Ягуарунди очень умные и спокойные животные и ведут довольно скрытный образ жизни. Данный вид обитает в Центральной и Южной Америке.

По некоторым данным, индейцы Латинской Америки, приручали ягуарунди для охраны домов от мелких вредителей, так как молодые ягуарунди легко приручаются и привыкают к людям.

Кошачий лемур Мари

Мари самая старшая из группы самок, появившихся в зоопарке в прошлом году. Обладает спокойным характером. Как и в природе, занимает доминирующее положение в группе.

Лемуры катта издают крики, напоминающие мяуканье, за это их прозвали кошачьим лемуром. Катт также называют кольцехвостыми лемурами, за полосатый хвост, который используется для зрительной сигнализации. Из всех видов лемуров, катты проводят большую часть времени на земле, несмотря на то, что умеют великолепно лазать по деревьям. Исчезающий вид, их численность постоянно сокращается.

Филин Дорофея

Молодая самка. Филины – самые крупные совы. Отличительная черта этого вида – ярко-оранжевая или красноватая радужка глаз. Питается грызунами, ловит зайцев, птиц. Ночная и сумеречная птица. Обладает мощным голосом и сложным репертуаром.

Водяная агама Фиона

Самая ярко окрашенная представительница из всех представленных – агама Фиона. Предпочитает день проводить в воде или греться на солнышке. Агамы – обширное семейство ящериц Старого света, насчитывающее более 350 видов. Приспособлены к разнообразным условиям обитания: от пустынь до влажных тропических лесов.

Хорошо плавает, в случае опасности прыгает или просто падает с ветвей в воду, при необходимости может нырять и оставаться под водой до 20 мин. Питается насекомыми и мелкими позвоночными.



Фото с сайта зоопарка

Екатеринбург, служба информации

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