К 8 Марта в екатеринбургском зоопарке выбрали первую красавицу

В зоопарке Екатеринбурга выбрали самую красивую обитательницу. За нее отдали голоса более 500 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, первое место с результатом 42% голосов заняла ягуарунди Адель.

На втором месте – филин Дорофея, за которую проголосовали 38% «избирателей».

Водяная агама Фиона получила 11% голосов, кошачий лемур Мари – 10%.

«Зоомисс-2018» – три года. Адель отличается своенравным характером. Она появилась в зоопарке в 2017 году, приехав вместе с самцом из Новосибирского зоопарка. Теперь в течение всего года на ее вольере будет висеть почетная табличка. Увидеть ягуарунди можно на первом этаже павильона «Экзотеррариум».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.03.18

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