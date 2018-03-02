Жители Заречного отказались от голодовки, но не от пикетов

Жители пригородов Заречного, рядом с домами которых расположен склад взрывчатых веществ, решили пока отказаться от таких крайних мер, как бессрочная голодовка. Этому способствовали сегодняшние переговоры с участием администрации города и ОНФ.

Как рассказала РИА «Новый День» участница инициативной группы Галина Мичурова, администрация города Заречного обещала поддержать позицию граждан во время судебного заседания, назначенного на 6 марта. В суде жители деревни Курманка и представители владельца склада, компании «Уралвзрывпром», будут решать вопрос об уменьшении «опасной зоны» вокруг склада. Это вопрос принципиальный для обеих сторон: чем меньше установленная «опасная зона», тем меньше список взрывчатых веществ, которые имеет право законно хранить у себя владелец склада. Кроме того, в мэрии обещали спросить у «Уралвзрывпрома», какие меры принимаются для обеспечения безопасности жителей близлежащих домов.

Напомним, конфликт между жителями, администрацией города и компанией «Уралвзрывпром» тянется уже не первый год. Причиной его стал склад взрывчатки. Около 10 лет назад склад, на котором хранили опасные вещества, закрылся – тогда случился кризис 2008 года, производство было приостановлено, а территорию вокруг стали продавать как земли сельхозназначения. Участки принадлежали Мезенскому совхозу. Около 150 семей купили их. Впоследствии люди, как утверждают они сами, законно сменили категорию земель под индивидуальное дачное строительство, начали возводить дома. Теперь, когда склад снова заработал – ситуация накалилась. Люди боятся, что, если на складе произойдет взрыв, их дома будут разрушены. «Уралвзрывпром» утверждает, что граждане сами нарушили закон, построив капитальные дома на землях сельхозназначения.

На этой неделе группа общественников собиралась отправиться в Москву, чтобы провести серию одиночных пикетов у зданий Генпрокуратуры, Ростехнадзора и других ведомств. На 3 марта был запланирован митинг в Екатеринбурге, у памятника основателям города. С 5 марта 12 человек собирались начать бессрочную голодовку с круглосуточной трансляцией в интернете. Поездку в Москву и голодовку жители Курманки отменили, но пикет в Екатеринбурге завтра, тем не менее, состоится. Он пройдет в парке у Дворца спорта в Екатеринбурге в 12 часов.

Заречный, Екатеринбург, служба информации

Заречный, Екатеринбург. Другие новости 02.03.18

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