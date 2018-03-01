Недовольных граждан с Урала уговорили отложить протестные акции в Москве

Жители Заречного округа, которые собирались сегодня выехать в Москву для проведения серии пикетов у правительственных зданий, согласились отложить свой отъезд. Как рассказали РИА «Новый День» общественники из деревни Курманка, сегодня самых активных из них пригласили на беседу в администрацию города и попросили отложить отъезд. На завтра назначено совещание по рассмотрению проблемы с нахождением действующего склада взрывчатки рядом с жилыми домами, против которого и протестуют зареченцы. В зависимости от его результата активисты будут планировать свои дальнейшие действия.

Напомним, конфликт между жителями, администрацией города и компанией «Уралвзрывпром» тянется уже не первый год. Причиной его стал склад взрывчатки. Около 10 лет назад склад, на котором хранили опасные вещества, закрылся – тогда случился кризис 2008 года, производство было приостановлено, а территорию вокруг стали продавать как земли сельхозназначения. Участки принадлежали Мезенскому совхозу. Около 150 семей купили их. Впоследствии люди, как утверждают они сами, законно сменили категорию земель под индивидуальное дачное строительство, начали возводить дома. Теперь, когда склад снова заработал – ситуация накалилась. Люди боятся, что, если на складе произойдет взрыв, их дома будут разрушены.

Сегодня группа общественников собиралась отправиться в Москву, чтобы провести серию одиночных пикетов у зданий Генпрокуратуры, Ростехнадзора и других ведомств. На 3 марта был запланирован митинг в Екатеринбурге, у памятника основателям города. С 5 марта 12 человек собирались начать бессрочную голодовку с круглосуточной трансляцией в интернете.

Заречный, Москва, служба информации

Заречный, Москва. Другие новости 01.03.18

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