Жители Заречного готовятся к бессрочной голодовке накануне выборов президента

На Урале недели не проходит без акций протеста. На прошлой неделе митинг у заксо устроили жители Каменского ГО, в начале марта акцию готовят жители деревень Курманка и Гагарка. Обитатели этих населенных пунктов, прилегающих к городу Заречному, объявят бессрочную голодовку, если местные власти не отреагируют на их просьбу – как-то решить вопрос со складом взрывчатки, который находится в непосредственной близости от их домов.

Как рассказала РИА «Новый День» местная жительница Галина Мичурова, в конце января активисты провели митинг, на котором заявили, что дают администрации города месяц на то, чтобы решить проблему. Но никаких мер принято не было.

1 марта группа жителей Заречного отправится в Москву, где проведет серию одиночных пикетов возле административных зданий. На 3 марта запланирован митинг в Екатеринбурге, у памятника основателям города. Если и это не поможет, с 5 марта 12 человек начнут бессрочную голодовку с круглосуточной трансляцией в интернете. Уже после объявления голодовки, 10 марта с 12 до 16 часов, предполагается ещё один пикет в Заречном – опять на площади возле «Дома торговли». Предполагается около 70 участников.

Напомним, конфликт между жителями, администрацией города и компанией «Уралвзрывпром» тянется уже не первый год. Причиной его стал склад взрывчатки. Несколько лет назад склад, на котором хранили опасные вещества, закрылся – тогда случился кризис 2008 года, производство было приостановлено, а территорию вокруг стали продавать как земли сельхозназначения. Участки принадлежали Мезенскому совхозу. Около 150 семей купили их. Впоследствии люди, как утверждают они сами, законно сменили категорию земель под индивидуальное дачное строительство, начали возводить дома. Теперь, когда склад снова заработал – ситуация накалилась. Люди боятся, что, если на складе произойдет взрыв, их дома окажутся в зоне поражения осколками. Представители «Уралвзрывпрома», в свою очередь, утверждают, что граждане сами нарушили закон, построив дома в опасной зоне. Судебные тяжбы по этому вопросу продолжаются, очередное заседание назначено на 6 марта.

Заречный, служба информации

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