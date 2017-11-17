«Может, уменьшить зону разлета осколков», – на Урале идут переговоры властей и противников склада взрывчатки у жилых домов

В Заречном назревает скандал, итогом которого может стать серия пикетов и голодовок. Причиной его стал склад взрывчатки у деревень Курманка и Гагарка. Несколько лет назад склад, на котором хранили опасные вещества, закрылся – тогда случился кризис 2008 года, производство было приостановлено, а территорию вокруг стали продавать как земли сельхозназначения. Участки принадлежали Мезенскому совхозу. Около 150 семей купили их. Впоследствии люди, как утверждают они сами, законно сменили категорию земель под индивидуальное дачное строительство, начали возводить дома. Теперь, когда склад снова заработал – ситуация накалилась.

«Мы являемся добросовестными приобретателями. У нас есть и пенсионеры, и инвалиды, и молодые семьи с детьми. Мы рассчитываем на поддержку государства», – сказала вчера на круглом столе в администрации Заречного местная жительница Галина Мичурова.

Сейчас, когда склад снова заработал, люди оказались в потенциально опасной зоне. Если склад «Уралвзрывпрома» взорвется, дома окажутся в зоне разлета осколков. По закону, строить жилье ближе, чем в радиусе 450 метров от подобных сооружений, нельзя. Более того, в 10 километрах от склада находится Белоярская АЭС, а в 5 – плотина.

Местные жители утверждают: до 2012 года склада в реестре опасных объектов не было, его должны были ликвидировать. Вместо того был открыт участок по производству эмульсии мощностью 1500 тонн в месяц, а на складе продолжили хранить аммиачную селитру.

«Кроме как сплошной ложью я назвать это не могу. Факты будут предоставлены в суде», – парировал директор «Уралвзрывпрома» Валерий Богачев, который также подчеркнул, что у предприятия есть все разрешения, лицензии и документы. – Они, включая Мичурову, знали про ограничения, которые существуют на этих земельных участках, но решили нарушить законодательство в этом отношении».

В мэрии напомнили, что на 42 земельных участка действительно были выданы разрешения на использование под дачное строительство. Еще на 23 участка в выдаче документов было отказано – они предназначались только для ведения сельхозработ. «Каких-то постановлений и разрешений администрацией (по этим 23 участкам) не принималось, – сказала начальник юротдела Юлия Шмакова. – Склад бы построен в 1977 году, опасная зона была установлена вокруг него с того времени и не снималась – это подтверждено судом. Мы не можем отменить требования федерального законодательства по запрету объектов капитального строительства в этой зоне».

Глава Заречного Андрей Захарцев попросил сделать так, чтобы «были и овцы целы, и волки сыты». «Можно убавить зону разлета? Чтоб большая часть осталась на своих участках и в своих домах», – сказал он.

В итоге вспылил представитель «Уралвзрывпрома», который напомнил, что без склада предприятие не сможет работать, а сейчас оно дает 500 рабочих мест. «Люди остаются без зарплаты, без ничего. Это что за альтернатива? Вы же знаете, что из Заречного поток машин идет в Екатеринбург, потому что здесь нет рабочих мест. Нельзя уменьшить», – экспрессивно выступил он.

Депутаты предложили страховать дома, людей: если что-то случится, то нести ответственность будут они. Однако и это предложение было отвергнуто: «Прокуратура не даст нам работать, пока там есть жилые дома, – сказал Богачев. – Мичурова и Сабуров (наиболее активные владельцы участков) прекрасно знали, где они строят дома. Склад там находился с 1977 года. Я не знаю, как поступать в этой ситуации: сокращать тоже не вариант, любой, служивший в армии, знает, что разлет осколков только одной гранаты Ф-1 составляет 200 метров, что я там буду хранить, если зона будет сокращена до 150 метров? Да и я сам не могу уменьшить, это должна делать лицензированная организация, никто не примет расчетов – ни прокуратура, ни Ростехнадзор. Мы и так емкость склада уменьшили до 42 тонн, чтобы с 600 до 450 метров зону сократить».

Словом, договориться на круглом столе представителям «Уралвзрывпрома», жителям, которые построили дома рядом со складом взрывчатки, и представителям мэрии не удалось. Активисты из Курманки и Гагарки уже проиграли суд, инстанция также признавала правоту предприятия и выносила решение – дома снести, однако жильцы намерены продолжать бороться. Они заявили, что готовы объявить голодовку и начать серию пикетов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

Из-за большого количества квартир-студий отдельные комнаты подешевели на 25% (ГРАФИК). / Прокуратура направила в суд уголовное дело брата организатора кровавой бойни в Цыганском поселке. / В Свердловской области режут деньги на газификацию села. К построенному оборудованию никто не подключается. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»