Жители Курманки под угрозой выселения судятся с руководством склада взрывчатки (ВИДЕО)

Сегодня в районном суде Заречного состоялось заседание по коллективному иску «зареченских бунтарей», недавно устроивших пикет в Екатеринбурге. Жители деревни Курманка добиваются, чтобы склад взрывчатых веществ уменьшил безопасную зону, в которой оказались их дома. Итогом запутанной истории может стать выселение десятков семей и снос построек.

Жители против склада

Как уже сообщал Новый День, несколько дней назад семьи местных жителей провели в Екатеринбурге пикет с лозунгом «Буржуи оборзели, Путин, приезжай» и другими, схожими по содержанию. Конфликт между жителями деревни Курманка, администрацией Заречного и компанией «Уралвзрывпром» продолжается несколько лет. Причиной его стал склад взрывчатки, находящийся в непосредственной близости от деревни. Около 10 лет назад склад, на котором хранили опасные вещества, закрылся – тогда случился кризис 2008 года, производство было приостановлено, а территорию вокруг стали продавать как земли сельхозназначения. Участки принадлежали Мезенскому совхозу, и позже были поделены на паи сельскохозяйственного назначения. Позже паи были скуплены. Собственник сменил категорию земель, сделал возможной дачную застройку, оформил все в Росреестре, и распродал наделы, их купили около 150 семей.

Внезапно для местного населения пару лет назад склад «ожил», и руководство заявило о том, что новые дома, и часть «старой» Курманки находятся в так называемой безопасной зоне вокруг склада, селиться в ней нельзя. Сначала было заявлено о 450 метрах от предприятия, после переговоров с администрацией зону уменьшили до 350 метров. Юристы «Уралвзрывпрома» начали подавать иски о выселении хозяев и сносе домов. В ходе двухлетних тяжб прокуратура признала факт застройки законным, а жители сейчас судятся за уменьшение радиуса зоны отчуждения вокруг складов. Селяне уверены, что их документы, позволявшие вести дачную застройку в этой зоне, были оформлены на законных основаниях и они готовы отстаивать свои участки.

На сегодняшнее заседание суда представители склада не явились. Владельцы домов подали ходатайство о приглашении на процесс третьего лица – представителя Росреестра, чтобы получить пояснения – как когда и на каких основаниях земли были переведены в категорию сельхозназначения. Когда состоится следующее заседание пока неизвестно.

Вместе с хозяевами участков из «зоны отчуждения» корреспонденты агентства побывали у склада, и выслушали возмущенных жителей.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Семен Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.18

Екатеринбургский МУП оштрафован за дикие наценки на продукты для школьных обедов – до 923%. / На стрелке Городского пруда запретили строить: там нашли памятник эпохи энеолита. / «И вот опять...» Свердловские эсеры и коммунисты создадут коалицию на выборах в гордуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»