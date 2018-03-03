«Путин, приезжай! Буржуи оборзели»: жители Заречного вышли на пикет в Екатеринбурге (ФОТО)

Жители пригородов Заречного, чьи дома оказались рядом со складом взрывчатых веществ, сегодня проводят пикет в Екатеринбурге. Участники собрались на площадке возле КРК «Уралец» – это место им одобрил МОБ, не разрешив митинговать в центре города. Зареченцы развернули плакаты с требованием сохранить их жилье и призывами о помощи к президенту страны Владимиру Путину.

Как рассказала «Новому Дню» одна из организаторов мероприятия Галина Мичурина, на акции присутствует более 60 человек, многие приехали семьями, с детьми. «Пикет проходит мирно, как и все остальные наши акции. Мы выражаем протест против размещения склада, а не против действующей власти. Так что никаких стычек не было», – отметила она. Пикетчики будут стоять у Дворца спорта до 16:00.

Напомним, конфликт между жителями деревни Курманка, администрацией Заречного и компанией «Уралвзрывпром» продолжается несколько лет. Причиной его стал склад взрывчатки. Около 10 лет назад склад, на котором хранили опасные вещества, закрылся – тогда случился кризис 2008 года, производство было приостановлено, а территорию вокруг стали продавать как земли сельхозназначения. Участки принадлежали Мезенскому совхозу. Около 150 семей купили их. Впоследствии люди, как утверждают они сами, законно сменили категорию земель под индивидуальное дачное строительство, начали возводить дома. Теперь, когда склад снова заработал, – ситуация накалилась. Люди боятся, что, если на складе произойдет взрыв, их дома будут разрушены. «Уралвзрывпром» утверждает, что граждане сами нарушили закон, построив капитальные дома на землях сельхозназначения.

6 марта состоится судебное заседание, где жители встретятся с представителями компании, чтобы решить вопрос об уменьшении «опасной зоны» вокруг склада. Изначально зареченцы хотели устроить серию одиночных пикетов в Москве возле зданий Генпрокуратуры и Ростехнадзора, а затем объявить бессрочную голодовку. Но после переговоров с администрацией города отказались от этих планов. Чиновники Заречного пообещали жителям выступить в суде на их стороне.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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