Днем тишина, ночью – гремит техника: жители центра жалуются на шум на стройке штаб-квартиры РМК (СКРИН)

Жители домов в центре Екатеринбурга жалуются на ночной шум на стройке штаб-квартиры РМК. По словам екатеринбуржцев, днем на площадке не работает никакая техника, зато по ночам раздается такой шум, что не спасают и стеклопакеты. Жильцы соседних домов намерены жаловаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Штаб-квартира Русской медной компании строится на улице Горького, на «оси улицы Радищева». При этом РМК – только заказчик проекта, который уже получил в народе название «дом-ананас». Застройщиком является ГК Premier. По официальной информации на сайте ГК, стройка завершится к концу 2018 года. Сейчас же местные жители жалуются на то, что днем на площадке тишина, зато ночами работает техника.

«Интересно, а что это у РМК за приколы такие? Ночью строят, техника гремит в 4:30, никакие стеклопакеты звук не держат.. А днём тишина на объекте – никакого движения. Кто знает, какое ведомство отвечает за согласование этих «всенощные бдений»? Или застройщики сами по себе решают так по ночам развлекаться? На «радость» всем жителям в округе», – написал в фейсбуке житель одного из соседних домов Олег Мошкарев.

В комментариях предполагают, что причина постоянного ночного шума в том, что сейчас идет заливка конструкций бетоном – для этого на стройку нужно постоянно подвозить бетон, а сделать это днем по загруженным центральным улицам нельзя: днем большегрузы встанут в огромные пробки.

Жители домов планируют писать заявления в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор.

РИА «Новый День» не удалось оперативно дозвониться до ГК Premier для получения комментария. Редакция направила вопросы на электронную почту пресс-службы застройщика.

Добавим, что, по официальной информации, штаб-квартира РМК будет высотой 87 метров, в здании будет 15 этажей, 20 тысяч квадратных метров площади. Штаб-квартира спроектирована всемирно известным бюро Foster+Partners и это будет «первое в России здание, построенное по проекту знаменитого британского архитектора Нормана Фостера», – говорится на сайте ГК.

«Прообразом дизайна фасада послужила структура кристаллической решетки меди. Цветовое решение также отсылает к сфере деятельности компании – благородный медный цвет выигрышно смотрится на фоне неба, а само здание является геометрическом центре города на оси улицы Радищева и становится архитектурной доминантой набережной», – считают застройщики.

Однако в народе за зданием уже закрепилось другое прозвище – «дом-ананас».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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