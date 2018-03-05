Уральский историк осудил авторов вбросов о «ритуальном убийстве» царской семьи

Известный уральский историк Алексей Мосин считает, что РПЦ заняла не совсем конструктивную позицию по вопросу информирования общества о деталях гибели семьи Романовых.

Преподаватель УрФУ, который специализируется на истории Урала, подчеркнул, что расследовать все обстоятельства смерти Романовых необходимо, но следует очень осторожно подходить к освещению этой темы. Иногда вбросы той или иной версии могут принести только вред, считает ученый. В частности, не стоит, по его мнению, поднимать версию ритуального убийства царской семьи, если это не подтверждено. Тем не менее, иерархи РПЦ, например, епископ Тихон вполне допускают подобные высказывания, а также анонсируют проведение «психолого-исторической» экспертизы, не поясняя, в чем именно она будет заключаться. «Церкви следует быть в этом вопросе более открытой», – полагает Алексей Мосин.

Напомним, 27 ноября 2017 года патриарх Кирилл принял участие в конференции «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия». Эксперты, члены церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, доложили священноначалию промежуточные результаты работы. Согласно их заключению, останки с большой вероятностью принадлежат членам царской семьи. Но церковь не сделала по этому поводу каких-либо конкретных заявлений. При этом было отмечено, что сейчас планирует провести новую психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, был ли расстрел императорской семьи ритуальным убийством. По некоторым данным, итоги исследований подведут в 2018 году, когда будет отмечаться 100-летие расстрела царской семьи.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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