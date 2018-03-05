Центробанк реабилитировал 2400 банковских клиентов

Банк России вывел из черных списков ЦБ и Росфинмониторинга 2400 банковских клиентов – ранее им было отказано в обслуживании по причине сомнительных операций.

Как сообщает pravo.ru, c июня 2017 года банки информируют Росфинмониторинг о физлицах и компаниях, которым отказали в открытии счета или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Финразведка передает эти сведения ЦБ, а тот обобщает их и рассылает всем кредитным организациям. Несмотря на разъяснения регулятора об уведомительном характере черных списков, банки предпочитают не обслуживать их фигурантов

Осенью 2017 года ЦБ был вынужден разработать механизм реабилитации для добросовестных клиентов: они вправе обратиться в банк, а тот – попросить регулятора исключить гражданина или организацию из списка. Информацию об удалении сведений ЦБ направляет во все банки не позднее рабочего дня. С 30 марта 2018 года клиенты, которым банк в «обелении» отказал, смогут обратиться в совместную комиссию регулятора и финразведки.

Половина из реабилитированных на 1 марта 2018 года клиентов – это клиенты Сбербанка, сообщает издание со ссылкой на РБК. Общий объем черных списков регулятором не раскрывается. В октябре 2017 года Росфинмониторинг сообщал о 460 000 отказов в обслуживании, причем оспаривалось, по данным финразведки, всего около 1000.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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