Виктор Киселев назначен председателем совета директоров «РСГ-Академическое»

Виктор Киселев, занимавший с 2015 года пост гендиректора «РСГ-Академическое», назначен председателем совета директоров акционерного общества.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «РСГ-Академическое», Виктор Киселев был генеральным директором компании с 2015 года. С учетом накопленного опыта на посту председателя совета директоров «РСГ-Академическое», он будет заниматься стратегическими проектами компании и направлениями развития. В их числе – работа с объектами социальной инфраструктуры района и дальнейшее создание инновационного медицинского кластера, первый объект которого – здание НИИ ОММ – уже строится. На пост гендиректора «РСГ-Академическое», по некоторым сведениям, будет назначен Виктор Кривошеин – бывший глава управления госэкспертизы Пермского края.

Напомним, Академический – крупнейший проект комплексного освоения территории в России и Европе. Сегодня это один из самых перспективных районов Екатеринбурга, сочетающий достижения урбанизма и современных технологий в строительстве жилья с близостью к природе и комфортным микроклиматом. Общая территория застройки составит 1300 га, численность населения- 325 тысяч человек. Всего в районе будет построено 9 миллионов квадратных метров жилья.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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