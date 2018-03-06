Теперь официально: в «РСГ-Академическое» – новый генеральный директор

В «РСГ-Академическое» официально подтвердили информацию о смене руководства в компании: генеральным директором стал Виктор Кривошеин – бывший глава Управления госэкспертизы Пермского края. Как пояснили в головном офисе, назначение вызвано задачами, стоящими перед компанией.

Напомним, накануне «Новый День» сообщал о том, что гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев стал председателем совета директоров. Также неофициально прошла информация о том, что должность руководителя занял выходец из Пермского края Виктор Кривошеин.

Сегодня информацию о назначении официально подтвердили в пресс-службе «РСГ-Академическое».

«К работе приступил новый генеральный директор компании «РСГ-Академическое» – ведущего застройщика района Академического. На эту должность назначен Виктор Германович Кривошеин, – сообщили в пресс-службе. – Назначение нового генерального вызвано задачами, стоящими перед компанией. Академический – это не просто крупнейший строительный, но и инновационный инфраструктурный проект. Здесь продолжается развитие масштабной и самой современной коммунальной инфраструктуры, сооружение энергоэффективных домов. Кроме того, компания должна занять абсолютно лидирующие позиции на региональном рынке, улучшить финансовые показатели. Поэтому компанию возглавил руководитель, обладающий универсальными компетенциями, как в области строительства, так и в жилищно-коммунальной сфере, а также в управлении бизнесом в других регионах России».

Справка. Виктор Германович Кривошеин родился в 1966 году в Перми. Окончил Пермский политехнический институт. Трудовую деятельность начал в Калининграде (ныне – г. Королев) Московской области, где занимался научно-исследовательской работой. Позднее занимал ряд ответственных государственных должностей в сфере строительства и ЖКХ. С 2006 года был начальником управления развития инфраструктуры Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. В 2007 году стал руководителем Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству того же региона, а январе 2009 года назначен министром ЖКХ Пермского края. С 2011 по 2016 год возглавлял КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края». С 2016 года Виктор Кривошеин – в ГК «Кортрос» на должности руководителя проекта «Ростов-на-Дону».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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