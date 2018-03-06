Трех пропавших в североуральской шахте мужчин нашли в городе

Трое мужчин, которых вчера полдня искали в заброшенной шахте, были вечером обнаружены живыми и совсем в другом месте – на одной из улиц Североуральска.

Как рассказал РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские встретили пропавших в 19:30. Мужчины шли по улице и несли с собой лом цветного металла. По данным Горелых, все трое здоровы, у них нет никаких травм. Они заранее планировали провести в шахте долгое время, взяли с собой продукты питания и воду. Ранее мужчины уже проникали на заброшенную шахту за ломом цветных металлов, который впоследствии продавали.

«Участковые их опознали по приметам, так как велась поисковая операция. Сейчас поискам дан отбой, в ней были задействованы несколько десятков человек. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение», – отметил Горелых.

Напомним, 3 марта в шахту несанкционированно спустились трое мужчин и до вчерашнего вечера их судьба была неизвестна. На шахте были развернуты спасательные работы. Как сообщили в ГУ МЧС, за 4 часа спасатели обследовали 15 км горных выработок. В поисках были задействованы 19 человек: 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 06.03.18

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