В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против иностранца за пьяный дебош в самолете

Гражданину Казахстана грозит уголовная ответственность за хулиганство на борту самолета авиакомпании Azur Air. Инцидент произошел с 19 по 20 февраля во время полета из Екатеринбурга в Пхукет.

Как сообщили в пресс-службе СК России, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ругался матом на пассажиров и бортпроводников и не реагировал на замечания членов экипажа. Его поведение вызывало беспокойство и опасение у окружающих за безопасность полета.

В отношении гражданина Уральским следственным управлением на транспорте СКР было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте».

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами до двух лет, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«С целью предотвращения возможных трагедий Следственный комитет России будет продолжать принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна», – говорится в сообщении ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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