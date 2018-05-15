Пьяного дебошира с рейса Екатеринбург – Пхукет оштрафовали на 50 тысяч

Авиадебошира с рейса Екатеринбург – Пхукет авиакомпании Azur Air оштрафовали на 50 тысяч рублей, освободив от уголовного преследования. В феврале мужчина, житель Казахстана, по пути на отдых напился на борту самолета, материл соседей и ботрпроводников.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, дебошир летел на рейсе авиакомпании Azur Air 19 февраля. Мужчина был пьян, ругался матом, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа. Учитывая некоторые обстоятельства дела, следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В итоге по решению суда дебошира оштрафовали на 50 тысяч рублей. Указанное основание прекращения уголовного дела является не реабилитирующим, уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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