Ждут Путина: центр Екатеринбурга зачищают от припаркованных автомобилей и снега (ФОТО)

В Екатеринбурге в самом разгаре подготовка к визиту прездидента России Владимира Путина. Парковки на центральных улицах города очищают от автомобилей – некоторые машины увозят эвакуаторы. Также по всему городу замечены снегоуборочные машины и рабочие, которые убирают снег. На каждом крупном перекрестке – по посту ГИБДД.

Как сообщают горожане, сегодня в центре Екатеринбурга заметно оживление в связи с визитом Владимира Путина. С Розы Люксембург, Белинского и других улиц, по которым может проехать кортеж, убирают припаркованные автомобили. Кому-то из водителей дают убрать транспорт самостоятельно, другие машины увозят эвакуаторы. «На каждом углу «кузнечики», – пишут пользователи интернета про посты ГИБДД.

Также горожане сообщают, что видели президентский кортеж – несколько «Мерседесов» с московскими номерами. Но пока без самого Путина. Вероятно, котреж проследовал в Кольцово.

На специальных авиасайтах можно наблюдать, что в Екатеринбург уже прибыли спецборты. Но пока не борт №1. Скорее всего, на Урал первыми прибыли сопровождающие. Напомним, накануне в пресс-службе Кремля официально подтвердили приезд Владимира Путина в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле Владимир Путин посетит научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод», где пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. В Екатеринбурге глава государства проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

Также рассматривался вариант посещения Путиным Центрального стадиона, но официальной информации об этом не поступало.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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