Официально: Путин завтра приедет в Нижний Тагил и Екатеринбург

В пресс-службе Кремля официально подтвердили приезд Владимира Путина в Свердловскую область. «В Нижнем Тагиле Владимир Путин посетит научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод», где пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи.

В Екатеринбурге глава государства проведёт совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования», – сообщается на официальном сайте президента России. Напомним, ранее в регионе обсуждали вариант отмены визита президента из-за непогоды. Из Екатеринбурга в Нижнем Тагиле Путин добирается на вертолете, который опасно поднимать в воздух во время обещанной на завтра метели.

Екатеринбург, служба информации

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