Тагильскую трассу в преддверии визита Путина нашпиговали сотрудниками ГИБДД (ФОТО)

В преддверии визита в Нижний Тагил президента РФ трасса до города оказалась буквально заполнена сотрудниками ГИБДД. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», представители данного ведомства стоят практически через каждые 500 метров, многие из них – даже без служебных машин, просто расставлены вдоль дороги. Таким же образом обстоят дела и в населенных пунктах, через которые проходит маршрут в Путинград. В селе Николо-Павловском сотрудники ГИБДД стоят на каждом повороте и съезде, почти через каждые 100 метров.

Впрочем, данные меры безопасности вряд ли коснутся лично Путина – по предварительной информации, добираться до Тагила, где он сегодня примет участие в Форуме рабочей молодежи, первое лицо страны планирует на вертолете. Если, конечно, планы не скорректирует уральская погода – уже почти сутки на Урале идут сильные снегопады.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.18

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