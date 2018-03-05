Слух дня: Визит Путина может отмениться из-за погоды

Власти Свердловской области молятся, чтобы снегопад, начавшийся сегодня, продолжился завтра, а еще лучше – чтобы он еще и усилился. Поговаривают, что из-за непогоды президент России Владимир Путин может отменить свой завтрашний визит в регион.

В программе пока что значатся два города – Екатеринбург и Нижний Тагил. И если в областном центре борт №1 еще может сесть во время снегопадов, то вертолет до Нижнего Тагила – а Владимир Владимирович пользуется для поездок в Путинград только этим видом транспорта – точно не полетит. Поэтому во всех властных домах Екатеринбурга, «белом», «желтом» и «сером», равно как и в мэрии Нижнего Тагила, рассчитывают, что погода не подведет и снег не прекратится.

Отметим, что Владимир Путин действительно в последнее время нередко меняет планы и отменяет визиты. Он не полетел в Сочи из-за катастрофы самолета Москва – Орск, передумал лететь в Ставрополь, потому что простудился.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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