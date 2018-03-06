Свердловское заксо начало работать в авральном режиме. Официальная причина – деньги

Сегодня Людмила Бабушкина провела заседание совета заксобрания Свердловской области. Основные из принятых решений – перенос дат заседаний в марте и апреле 2018 года на более ранний срок.

Как сообщили в пресс-службе заксо, 19-е заседание состоится 20 марта вместо 27-го, а 20-е – 3 апреля вместо 17-го.

Официальная версия – необходимость срочно внести изменения в областной бюджет. «Доходы на 2018 год предлагается увеличить на 5,9 млрд. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы вырастут на 4,3 млрд. рублей, безвозмездные поступления – на 1,5 млрд. рублей. Рост доходов в 2019 году планируется на уровне 4 млрд. рублей, в 2020 году – 3,9 млрд. рублей», – заявила Людмила Бабушкина. В заксо подчеркивают социальную направленность этих изменений. Ассигнования дорожного фонда будут увеличены на 1,1 миллиарда рублей, из них 818,6 миллиарда будут направлены в муниципалитеты на строительство и ремонт дорог местного значения. Еще 166 миллионов планируется потратить на повышение оплаты труда педагогов, 169,7 миллиона рублей – работников культуры, на зарплаты медицинских работников – 203 миллиона рублей. По одной из версий, руководство заксобрания хочет в преддверии президентских выборов лишний раз привлечь внимание к отдельным успехам областных властей. Кроме того, сделанное сегодня Бабушкиной заявление может быть услышано и на самом высоком уровне: в эти минуты в регионе гостит Владимир Путин.

Впрочем, есть и другие предположения: изменение графика заседаний может быть связано с вероятным изменением схемы муниципальных выборов в Екатеринбурге, которое в этом случае надо успеть провести до конца весенней сессии. Напомним, разговоры об изменении формата екатеринбургских выборов идут с прошлого года. Ожидается, что в ЕГД будут частично или полностью отменены партийные списки, а выборы мэра заменит «советская система», при которой главу избирают депутаты из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. По данным «Нового Дня», такой законопроект готовится в резиденции губернатора. Предполагалось, что свердловский парламент рассмотрит его до конца 2017 года, однако сроки постоянно откладывались. Документ до сих пор не представлен депутатам. «Такого законопроекта нет», – категорически заявляют в заксо.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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