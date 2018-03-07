Ветер – до 25 метров в секунду: МЧС объявило штормовое предупреждение

В Свердловской области на ближайшее время объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду. Из городов области уже сообщают об обрывах проводов и отсутствии света. Людям рекомендуют реже выходить на улицу.

«В ближайшее время местами в Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 м/с. Сотрудники МЧС предупреждают население, органы власти, руководителей объектов жизнеобеспечения и экономики о возможных происшествиях. Возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение кровли жилых домов и строений», – говорится в штормовом предупреждении от ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Из некоторых городов области уже поступают сообщения об отсутствии света. Так, из-за обрыва проводов электричество пропало в некоторых районах Каменска-Уральского, сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте».

МЧС советует соблюдать меры предосторожности:

– по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

– если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах зданий;

– не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

– не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

– убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;

– не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

– соблюдать правила дорожного движения;

– соблюдать правила пожарной безопасности: сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

О происшествиях и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону «101».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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