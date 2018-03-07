Возле «белого дома» ветер сорвал флаг РФ. Флаг Свердловской области устоял (ФОТО)

Сильный ветер переломил сегодня флагшток, на котором держался государственный флаг Российской Федерации у зданий правительства и заксобрания Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил бывший депутат заксо Евгений Артюх. «Сегодня проходил, увидел. Странно, что только я. Ветер, однако», – написал он в соцсети. Отметим, что второй флагшток – с флагом Свердловской области – устоял.

Напомним, сегодня утром ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение: в регионе дуют ветра со скоростью до 25 м/с.

Екатеринбург, служба информации

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