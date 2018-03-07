В мэрии Екатеринбурга до сих пор нет проекта планировки территории храма-на-драме (ДОКУМЕНТ)

В администрации Екатеринбурга пока нет проектов межевания и планировки территории, на которой будет построен храм святой Екатерины.

Как говорится в официальном ответе Главархитектуры на запрос редакции РИА «Новый День», право разработки этих проектов приказом минстроя было отдано ООО «Храм святой Екатерины», в городскую администрацию эти проекты пока не поступали. Тем не менее, согласно действующему законодательству, проект планировки подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, информация о которых будет опубликована на официальном сайте администрации.

Напомним, ранее мэрия объявила конкурс на разработку концепции развития территории в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых Дружин – Октябрьской площади – набережной Рабочей Молодёжи с размещением храма святой Екатерины. Конкурс будут проводить в два этапа. Желающие принять в нем участие должны отправить заявку и портфолио до полудня 12 марта. На сегодняшний день подано три заявки. 19 марта жюри опубликует список участников, соответствующих требованиям. Конкурсанты получат от организатора эскизный проект храма, схему территории с обозначением границ проектирования и другие необходимые документы, после чего должны будут разработать свои конкурсные проекты. Проектирование самого храма в конкурсное задание не входит, речь идет о благоустройстве прилегающей территории. В мэрии подтвердили, что имеется в виду именно «общественное пространство» вокруг храма. Жюри оценит работы 25 апреля. Результаты конкурса будут опубликованы 30 апреля.

Екатеринбург, служба информации

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