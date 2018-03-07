Новый выход со станции «Геологическая» откроется в День города

В администрации Екатеринбурга разъяснили, как и для чего будут вестись работы на станции «Геологическая», из-за которых участок линии подземки будет закрыта с 8 по 12 марта. В праздничные выходные часть вестибюля станции огородят рабочим саркофагом, за которым начнется строительство длинного перехода для второго выхода непосредственно в ТРЦ «Гринвич».

Председатель строительного комитета мэрии Николай Сметанин сообщил, что за переходом появится новый вестибюль, где пассажиры смогут приобрести проездные билеты. Эскалаторы с этой площадки будут напрямую выходить в торговый центр. Сама же станция «Геологическая» практически не изменится.

Строительство второго выхода инициировано застройщиком «Гринвича». Компания самостоятельно разработала проектную документацию и перечислила деньги в бюджет города. Общая стоимость проекта составила 100 миллионов рублей. Открытие нового выхода со станции запланировано на 18 августа, День города.

Закрытие еще трех станций, следующих за «Геологической», Николай Сметанин объяснил требованиями безопасности. «Во время сооружения рабочего саркофага существует вероятность попадания строительных материалов на пути метрополитена, что небезопасно. Мы исключаем любые риски повреждения подвижного состава метро. Дата закрытия станций была выбрана специально, так как в праздничные выходные снижается пассажиропоток в метро. Никаких дополнительных автобусных маршрутов в эти дни не предусмотрено. Упущенная выгода от остановки станций в разы меньше вложений в строительство выхода», – подчеркнул чиновник.

В будущем аналогичная реконструкция может пройти на станции «Ботаническая», если там появится транспортно-пересадочный узел. «Но для этого нужны деньги. Переговоры ведутся, но пока это только в рамках проекта», – добавил Сметанин.

Напомним, четыре станции метрополитена будут закрыты с полуночи 8 марта до 5 утра 12 марта. В эти дни будут закрыты «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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