В «Гринвиче» открывается вход в метро с 11 эскалаторами

В ТРЦ «Гринвич» в понедельник, 22 июля, откроется дополнительный вход на станцию метро «Геологическая». Предполагается, что это позволит увеличить ее ежедневный пассажиропоток на 20-25%. На сегодняшний день этот показатель в будние дни составляет 21-23 тысячи человек. Также ожидается увеличение посещаемости самого «Гринвича» за счет удобства доступа в торговый центр непосредственно с платформы поездов, минуя подземный переход.

Новый вход на станцию оборудован 11 эскалаторами Otis, общая длина которых 550 метров. Четыре каскада ведут вверх, четыре – вниз. Вестибюль станции и эскалаторные спуски, ведущие в «Гринвич», декорированы мрамором и гранитом. Общая площадь покрытия натуральным камнем – около 2000 кв. метров. Материалы для отделки приобретались у местных производителей, спецоборудование для метрополитена – в Санкт- Петербурге. Для строительства наклонного спуска на станцию из «Гринвича» был приобретен специальный компактный экскаватор, способный работать в стеснённых условиях тоннеля метро.

В переходе из «Гринвича» к платформам метрополитена, расположенным на глубине 30 метров, будут работать две кассы с операторами и 7 аппаратов по продаже жетонов. На входе смонтирован досмотровый комплекс, который уже прошел сертификацию в ФСБ. Новый вестибюль оборудован навигацией и электронными табло. Строительство нового входа в метро велось 5 лет, еще год ушел на подготовку и согласование проектной документации, прохождение ряда экcпертиз, летом 2019 года новый вход на станцию был передан на баланс метрополитена.

Стоимость строительства составила 815 млн. рублей, финансирование осуществлялось за счет «Гринвича», сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ТРЦ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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