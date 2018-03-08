Алексей Орлов возглавил епархию в Свердловской области

В Свердловской области появилась новая епархия – Серовская. Правящим архиереем Серовской епархии назначен игумен Алексий (Орлов), клирик Нижнетагильской епархии.

Как сообщает сайт московской патриархии, на состоявшемся 7 марта заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был заслушан рапорт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с предложением образовать новую епархию – Серовскую, выделив ее из состава Нижнетагильской епархии. Синод предложение одобрил, новая епархия будет создана в административных границах городских округов Свердловской области – Верхотурского, Волчанского, Гаринского, Серовского, Сосьвинского, Североуральского, Ивдельского, Краснотурьинск, Карпинск, Нижнетуринского, Новолялинского, Пелым. Члены Священного Синода постановили включить Серовскую епархию в состав Екатеринбургской митрополии.

Правящим архиереем Серовской епархии назначен игумен Алексий (Орлов), клирик Нижнетагильской епархии. Он получил титул «Серовский и Краснотурьинский». Правящему архиерею Нижнетагильской епархии Синод постановил иметь титул «Нижнетагильский и Невьянский». Решение вопроса о месте наречения и хиротонии игумена Алексия (Орлова) по возведении его в сан архимандрита Синод оставил на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Москва. Март 08, служба информации

Москва. Март 08. Другие новости 07.03.18

«Автомобилист» проиграл выездной матч плей-офф в Магнитогорске. / «Нас угнетал старый режим и пьяный зверь муж»: как на Урале боролись за права женщин в советское время (ФОТО). / В Екатеринбурге пройдет «тотальная» контрольная по математике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»