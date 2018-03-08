Силовики Екатеринбурга поздравили женщин автоматной стрельбой и мигалками (ВИДЕО)

В Екатеринбурге продолжается «парад поздравлений» с 8 марта от сотрудников правоохранительных структур. По мессенджерам с утра распространяется видеоролик, снятый управлением Росгвардии в Екатеринбурге. К полудню появился релиз о цифре 8 из патрульных машин, в исполнении сотрудников ГУВД.

Уральские силовики решили не ограничиваться в этом году традиционным «рейдом» ДПС по автолюбительницам. Утром в мессенджеры был вброшен видеоролик с логотипом «Росгвардия. ОМОН Екб», в котором бойцы в балаклавах расстреливают холостыми крыльцо административного здания ОМОН, затем, сгруппировавших за щитом, крадутся в сторону камеры. В финале штурмовое построение распадается, и боец с тюльпанами тепло поздравляет женщин.

Поздравление ОМОН Екб

Через пару часов ГИБДД УМВД по Екатеринбургу предоставило СМИ еще одно видео. В нем с квадрокоптера снято, как служебные автомобили выстроились в форме цифры 8.

«Чтобы снять видеоролик об этом событии, организатор проекта глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых договорился с партнерами из СМИ об использовании специально для этих целей современного квадрокоптера с установленной на нем видеокамерой. Съемки производились как с земли, так и с высоты птичьего полета. Что из этого получилось, судить женщинам… Сотрудникам ГИБДД пришлось не только порядком померзнуть, но и серьезно понервничать, так как летательный аппарат в центре города отказывался слушаться оператора и едва не улетел по техническим причинам в неизвестном направлении», – сообщается в релизе.

Цифра 8

Видеопоздравление сняли и в Следственном Комитете России. Региональная пресс-служба ведомства распространила накануне ролик, сделанный в центральном аппарате СК. Короткий сюжет о следователях – женщинах разбавлен поздравлениями известных деятелей культуры: Евгения Князева, Михаила Пореченкова, Александра Маршала, Владимира Этуша, Василия Ланового.

Поздравление СК

Редакция РИА «Новый День» присоединяется к поздравлениям.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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